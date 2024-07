Taylor Swift protagonista a San Siro tra pop sofisticato e impero economico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Ci siamo, è finalmente arrivato il momento tanto atteso per i “ies”:si esibirà tra pochi minuti allo stadio Sandi Milano per la prima delle due date dell’Eras Tour, il 13 e il 14 luglio, entrambe con biglietti esauriti, che porteranno al Meazza un pubblico di 130 mila persone. Con grande entusiasmo, la star ha condiviso le sue emozioni su Instagram riguardo al tour: “Questo tour ha portato con sé tante prime volte. Per esempio, non ero mai stata in Svizzera e questo posto è incredibilmente bello e ho apprezzato molto di potermi esibire davanti a due folle meravigliose a Zurigo.” Ha aggiunto con eccitazione: “È abbastanza strano pensare che siano rimaste solo sette città in questa parte europea del tour. La prossima è una città dove aspetto da tanto di suonare: Milano!!!” Questo segna un ritorno di tutto rispetto per la cantante dei record, essendo il suo ultimo concerto in Italia risalente al 15 marzo 2011.