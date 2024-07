Tarros arriva in rinforzo Tengo Gogishvili Il playmaker andrà a sostituire Alvaro Merlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Quella che sembrava fino a pochi giorni fa una mera ipotesi ora diventa realtà:sarà il cambio dinello spot diper laSpezia di B Interregionale. Il ragazzo classe 2005 per 193 cm di altezza, ha buona conoscenza dei campionati italiani: nella stagione 2021-22 ha giocato con la Next Step Rapallo con la quale ha vinto il campionato di C Silver, la U19 Gold e la U17 Gold, tutti successi bissati, sempre con la stessa squadra, l’anno successivo, quando la formazione è salita dalla C Gold Piemonte alla B Interregionale Piemonte, quindi la stagione scorsa ad Ozzano in C unica Emilia Romagna dove ha collezionato 26 presenze per una media di 11 punti a partita oltre alle 23 presenze nell’Under 19 (11 punti di media anche qui).