Taremi all’Inter Pastorello | Finalmente è ufficiale! In bocca al lupo

(Di sabato 13 luglio 2024)è stato ufficializzato dcome nuovo acquisto per la prossima stagione. Il procuratore Federicoattraverso un post pubblicato sui social ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’affare. NUOVO ACQUISTO – Mehdiè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter e già da oggi disponibile ad Appiano Gentile per il primo giorno in ritiro in vista della nuova stagione. L’attaccante completerà il pacchetto di attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi insieme a Lautaro Martinez, Marko Arnautovic e Marcus Thuram. Anche il procuratore dell’attaccante iraniano ha festeggiato, con un messaggio pubblicato sui social., il messaggio diSODDISFAZIONE – Federicocommenta così, con soddisfazione, l’ufficialità di: «! Sono lieto di essere coinvolto nella firma diper l’Inter come “free agent”.