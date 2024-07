Stop telefonini in classe I dubbi dei presidi | Sbagliato limitare la didattica smart

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) È l’ora della letteratura in. Tramite l’applicazione Moodle sul telefonino, gli studenti scansionano un Qr Code e il sistema crea una "nuvola" con le parole chiave più ricorrenti durante il "brainstorming" (discussione collettiva). Succede alle scuole medie Zipoli ma da settembre, stando all’ultima circolare annunciata dal ministro Valditara, questo tipo di lezione che coniuga tecnologia e apprendimento non potrà più essere svolta. Banditi iinper qualunque scopo, anche per finalità didattiche: una stretta che vale per elementari e medie e che la maggior parte dei dirigenti pratesi si riserva di approfondire meglio, circolare alla mano. Sì, invece, a tablet e computer ma sotto il controllo attento del docente. Va detto che in tutte le scuole pratesi il divieto dell’uso personale del cellulare in orario scolastico è normato dai regolamenti approvati dai singoli consigli di istituto, con il ritiro dei dispositivi da parte dei docenti autorizzati oppure con l’obbligo di tenerli spenti negli zaini.