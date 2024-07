Sos della campionessa ucraina | Impossibile tornare a Kiev Aiutatemi a restare a Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Il sindaco Biancani aveva tutto pronto: la lettera di encomio e di saluto a Margarita, ladi ginnasticain partenza perper riabbracciare suo papà carabiniere, dopo oltre due anni di soggiorno aassieme alla mamma Ljudmila e al fratello Roman e dopo essersi diplomata con un bel dieci alla scuola media di Villa Fastiggi. Ma quella bomba caduta negli ultimi giorni sull’ospedale pediatrico che si trova poco distante da casa sua e i bombardamenti di cui è oggetto la capitalehanno mandato in frantumi la speranzaragazzina esua famiglia di potere vivere in relativa tranquillità anche sotto la guerra: "Partiamo – dice la mamma Ljudimila – con la gioia di rivederci con mio marito, ma con l’ansia e il terrore di vivere in una zona di guerra molto pericolosa".