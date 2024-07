Scalzato Di Gennaro chi sarà il telecronista Rai per le partite dell' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Cambio al vertice nei telecronisti Rai. Lea nazionalena non saranno più raccontate da Alberto Rimedio e Antonio Di. Quest'ultimo, infatti, è statoda Lele Adani che affiancherà Rimedio già dalla partita di domenica sera. Il debuttoa coppia Rimedio-Adani apparirà dietro i microfoni proprio in occasionea finale di Euro 2024 che vedrà contrapposte Spagna e Inghilterra. Il debutto con la nazionalena, però, avverrà il prossimo venerdì 6 settembre a Parigi, dove l'di Spalletti sfiderà la Francia nella prima partita di Nations League. Nei giorni scorsi, però, in casa Rai ha tenuto banco un altro episodio che ha fatto discutere: i problemi di voce che ha dovuto affrontare Stefano Bizzotto.