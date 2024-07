Quando torna in campo Jannik Sinner? I prossimi tornei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024)è uscito di scena ai quarti di finale a Wimbledon 2024, lasciando il passo a Daniil Medvedev dopo cinque set di dura lotta tra i due. Eliminazione certamente dolorosa per il numero uno al mondo, sul quale erano riposte molte aspettative, ma la stagione è ancora alla metà del suo svolgimento e il prossimo evento – salvo sorprese – saranno le Olimpiadi di Parigi. Inizialmente l’altoatesino, con il suo staff, aveva in programma di preparare il torneo olimpico in quel di Bastad, un ATP 250 su terra rossa in programma dal 15 al 21 luglio. I problemi avvertiti però nel corso del match contro Medvedev hanno portato a una decisione diversa. Appuntamento, quindi, sugli stessi campi in cui ha raggiunto recentemente la semifinale al Roland Garros, con partenza in data 27 luglio.