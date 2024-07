Picchio ecco i primi due ingressi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Quella che doveva essere la giornata decisiva per il passaggio di proprietà tra Massimo Pulcinelli e Matteo Trombetta Cappellani della Metalcoat con la supervisione dell’ex paron Francesco Bellini, si è rivelata un’altra giornata interlocutoria. E così la società di corso Vittorio, come si poteva facilmente prevedere, ha annunciato idue nuovi acquisti inviando un segnale forte agli acquirenti e anche alla tifoseria bianconera. All’attuale rosa di 15 calciatori, tra cui un solo portiere, sei difensori, tre centrocampisti e cinque attaccanti, ieri si sono aggiunti due centrocampisti. Il primo era già praticamente stato annunciato da qualche giorno ed è l’arrivo in prestito dell’ex capitano della Primavera della Lazio, Marco Bertini. Il secondo è il giovane Simone Campagna che arriva dal Ravenna in serie D di cui si parla un gran bene.