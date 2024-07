Pallottoliere Ue Ursula ora teme i franchi tiratori | chi può fregarla

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Allarme. Nuova maggioranza cercasi disperatamente. Martedì un ultimo incontro Meloni-Von der Leyen. E giovedì si voterà, all'Europarlamento di Bruxelles, sul nuovo mandato. A scrutinio segreto. E l'esito non è scontato. Fino all'ultimo ci sarà suspense, voto su voto, per la riconferma della popolare tedesca che vede allentarsi i numeri a favore. Un'eventuale bocciatura sarebbe una prima storica. E, stando ai Trattati, imporrebbe ai leader Ue di proporre un nuovo nome entro un mese, in piena estate. Per scongiurare questo scenario, comunque possibile, l'obiettivo resta quello di blindare il sostegno di circa 400 deputati di Ppe, S&D e Renew: abbastanza per superare quota 361, la maggioranza necessaria. Le grane però in casa però non mancano: i popolari francesi e sloveni (11 nel complesso) hanno già annunciato i loro malumori nei confronti della tedesca.