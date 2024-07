Oristanio si presenta al Venezia | Felice di far parte di questo gruppo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilha appena ufficializzato l'acquisto di Gaetanodall'Inter. Lo stesso calciatore si èto ai suoi nuovi tifosi dicendosiper questa sua nuova esperienza. PRIME DICHIARAZIONI – Gaetanocommenta così il suo trasferimento aldopo l'esperienza al Cagliari: «Ho sceltoper il progetto tecnico e perché la squadra sarà guidata da un allenatore con una storia importante come mister Di Francesco. La squadra viene da una stagione fantastica culminata con una promozione meritata e sono moltodi poter far. Spero di poter gioire insieme ai nostri tifosi per il raggiungimento di quelli che saranno i nostri obiettivi».