Le mosse della Recanatese I ritorni di Mordini e Canonici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Di carne al fuoco ce n’è un’enormità, d’altronde la data del raduno non è poi così lontana e se da un lato le notizie ufficiali vengono, legittimamente, centellinate, i rumours, i contatti e le trattative sono innumerevoli per cui occorre cercare di seguire le "piste" più attendibili. Una di queste porta sicuramente al ritorno in giallorosso di Davide, esterno classe 1996 che, tra l’altro, è anche un "enfant du pays" essendo portodoc. Del ragazzo si conosce praticamente tutto e se il suo percorso sinora non è stato probabilmente all’altezza delle potenzialità intraviste sin dalla tenera età, lo si deve imputare anche ad una serie di infortuni che lo hanno condizionato. Il più grave dei quali nella stagione 2022-23 ad Olbia quando accusò la lesione del crociato che lo costrinse ad andare sotto i ferri.