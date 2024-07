Il vescovo Gianrico Ruzza nomina i nuovi parroci a Civitavecchia Tarquinia e La Bianca

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024) La Diocesi disi prepara al nuovo anno pastorale e, come consuetudine, prima dell’inizio delle attività estive che coinvolgeranno i gruppi giovanili e le iniziative di animazione per i turisti, ilha comunicato gli avvicendamenti dei. Sono quattro le comunità che alterneranno i loro pastori. Spostamenti eincarichi che rientrano nella normale dinamica della vita parrocchiale e costituiscono tappe fondamentali nell’ottica della rigenerazione e della condivisione delle esperienze di animazione, nel tentativo di impostare un percorso che aiuti, clero e laici insieme, a ripensare il compito della comunità cristiana sul territorio. Tutti imandati avranno inizio da settembre e le comunità avranno così tempo e modo di riunirsi in preghiera per salutare e accogliere.