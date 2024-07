Il CIO ufficializza le… Olimpiadi dei videogiochi | data e luogo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Il Comitato olimpico internazionale hato la nascita dei Giochi olimpici di eSport (giochi elettronici) nel 2025: sarà l’Arabia Suadita ad ospitare l’evento. Come scrive Al Arabiya, la decisione verrà ratificata alla sessione del CIO che si terrà alla vigilia dei Giochi olimpici di Parigi. “Siamo molto fortunati a poter lavorare con il Comitato olimpico nazionale saudita per i Giochi olimpici di eSport, perché ha una grande, se non unica, competenza nel campo degli eSport con tutti i suoi stakeholder”, ha affermato il presidente del CIO Thomas Bach in una dichiarazione. “I Giochi olimpici di eSport trarranno grandi benefici da questa esperienza”. “Siamo una nazione giovane, con oltre 23 milioni di giocatori”, ha affermato il principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro saudita dello sport.