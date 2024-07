Il caldo non dà tregua secondo picco in arrivo | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024) L’anticiclone africano si rafforzerà nuovamente su tutta l’Italia nella prossima settimana, dopo un leggero indebolimento al Nord. Di conseguenza, si prolungherà la fase di stabilità eintenso che interesserà il Paese da nord a sud. Un nuovodiè previsto tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio, con temperature massime che potrebbero raggiungere i 36-38°C o addirittura superare questi valori in alcune zone del Centro Sud. Ilsarà anche afoso. Questa ondata di calore sarà caratterizzata non solo per l’intensità, ma anche per la sua durata. Gli effetti delintenso non saranno limitati all’Italia, ma si estenderanno anche all’Europa orientale, dove si prevedono condizioni meteorologiche simili. Per un possibile cambiamento, bisognerà attendere la terza decade del mese, ma è ancora troppo presto per confermare questa tendenza.