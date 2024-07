Gli scozzesi tifano Spagna a Euro 2024 | Salvateci dalla vittoria dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Tutto è pronto per la super sfida di domani era che vedrà di fronte lae l’Inghilterra per giocarsi la Coppa dell’epeo. Nelladellacontro la Francia, non sono passati inosservati gli incessanti fischi indirizzati dal pubblico di casa a Marc Cucurella, per il suo presunto fallo di mano non fischiato dall’arbitro Taylor (e dal Var) sul tiro di Musiala, che avrebbe potuto consegnare la semifinale ai tedeschi invece che agli spagnoli. Ora però sono gli inglesi a doversi difendere nella finale e dovranno farlo contro gli. In Scozia, paese del Regno Unito, sanno molto bene per chi fare il tifo. Lo dimostra la controversa prima pagina del quotidiano The National, che chiede agli spagnoli di vincere: “L’ora della vendetta”, è il titolo, accompagnato da una lunga spiegazione.