Euro 2024 Letexier arbitro della finale | Felice e sorpreso è un grande onore

(Di sabato 13 luglio 2024) Francoissarà l’laditra Spagna e Inghilterra. Il 35enne francese diventerà così il più giovanead aver mai arbitrato unadi un campionatopeo. Nonostante la sua giovane età, non si tratta di uninesperto, in quanto è in gioco da anni. La sua prima partita nella massima categoria francese risale al 2016 e il suo primo incarico UEFA è stato con una partita di qualificazione aglipei Under 19 tra Svezia e Belgio.parla ai canali ufficiali del torneo alla vigilia del match: “Certo, è une unasoddisfazione essere stato nominato per questa partita. È stata una sorpresa, perché ho solo cercato di rimanere concentrato giorno per giorno durante tutto il torneo e non mi aspettavo qualcosa di così“.