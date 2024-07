Bolognola Macerata ciclista muore a 52 anni per un malore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024)), 13 luglio 2024 – Tragedia questa mattina a Pintura di, a Garulla, sulla strada per il Rifugio Amandola. Intorno alle 13 un cinquantaduenne di Civitanova era in sella alla sua bici quando è stato colpito da unimprovviso. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi: gli operatori sanitari del 118, considerando la gravità delle condizioni del, hanno allertato l’eliambulanza. Non c’è stato però neanche il tempo di caricarlo. Malgrado i tentativi di rianimarlo, il cinquantaduenne è morto sul posto poco dopo. Tra l’altro oggi è anche presente la Potes (postazione territoriale di emergenza sanitaria) turistica con ambulanza e infermiere. I carabinieri della Compagnia di Camerino hanno confermato la morte naturale.