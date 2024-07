Alberto Matano è furioso con Myrta Merlino Lo scoop da dietro le quinte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024)così come tanti suoi colleghi è andato in pausa estiva. Si gode le vacanze prima di tornare a settembre con una nuova edizione de La vita in diretta che resta tra le preferite del pubblico italiano. Lo dicono i dati di ascolto. “Quando ho iniziato nel 2019, non avrei mai immaginato di raggiungere questi risultati. Devo ringraziare la mia squadra e la Rai. Per me è importante divertirmi e sentirsi a casa. Per ora va così. Vedremo per il futuro. Sono sereno”, le parole del conduttore. E in effetti dopo anni e anni di egemonia di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso,è riuscito a riportare La Vita in Diretta ai successi incredibili di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini, al punto da spingere la Rai a creare una versione weekend de La Vita in Diretta, in onda ogni sabato pomeriggio per sfidare Verissimo di Silvia Toffanin con Marco Liorni affiancato da Emma D’Aquino.