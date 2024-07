The Boys | la quarta stagione ci ha appena mostrato la sua morte più devastante

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) I fan di Thenon sono nuovi alla visione di morti raccapriccianti, con lache ha regalato alcuni episodi davvero atroci (alcuni dei quali così brutti da non essere nemmeno ripresi). Nell’ultimo episodio della serie, tuttavia, è arrivata unasotto forma di un personaggio inaspettato che ha incontrato la sua fine: questa settimana, infatti, abbiamo dovuto dire addio ad Ambrosius il Polpo, l’ex amante di Abisso. Come già rivelato in precedenza, Ambrosius è doppiato dal premio Oscar Tilda Swinton in The, e purtroppo è andato in quel grande acquario nel cielo. Un tema ricorrente nelladi Theè stato la vergogna di Abisso per la sua relazione con Ambrosius (causata dalla rivelazione pubblica della loro natura fisica da parte dell’ex moglie).