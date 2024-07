Tessmann-Inter un aspetto da risolvere prima della fumata bianca | i dettagli! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tannerè a un passo dal diventare il prossimo centrocampista dell’. Da definire resta soltanto unche esula dai termini del costo del cartellino e dal suo ingaggio. IL PUNTO – Tannersi avvicina a grandi passi al mondo. Il centrocampista del Venezia, il cui passaggio ai nerazzurri si è sbloccato grazie alla definizione del passaggio di Gaetano Oristanio ai lagunari per circa 5 milioni di euro, non farà parterosaista nella prossima stagione. Come convenuto dalle parti, infatti, il calciatore americano disputerà un anno in prestito in una squadra che possa garantirgli un minutaggio adeguato.non è un affare in discussione: l’lavora già sul futuro! PROSSIMA STAGIONE – L’devecon il calciatore il tema relativo a dove l’americano giocherà nel prossimo anno.