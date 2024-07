Qualiano | Piazzetta Nenni in stato di abbandono

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024), rifiuti di ogni genere gettati a terra e sotto le panchine e cestini strabordanti di rifiuti. Una nuova segnalazione è giunta questa mattina in redazione. Si tratta delloin cui versa. Rifiuti di ogni genere sotto le panchine e nel playground per non parlare, poi, dei cestini strabordanti di rifiuti. Bisogna registrare ancora una volta lodi forte incuria e. I residenti si domandano quando avverrà lo svuotamento dei cestini e quando saranno rimossi i rifiuti visto che chi frequenta la piazza è costretto ad utilizzarla tra la sporcizia. Siamo alle solite!. Sembra che non vi sia alcun controllo da parte del Comune. Se non fosse per i cittadini che inviano in redazione segnalazioni, gli uffici addetti non conoscerebbero le condizioni in cui versa la città I residenti confidano in un rapido intervento di pulizia.