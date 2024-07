Orrore a Lastra a Signa | Hanno lanciato due gattini da un’auto in corsa Uno è morto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024)(Firenze), 12 luglio 2024 – “Ho assistito a una scena orribile: in via Livornese una macchina nera (dimensione tipo Fiat Punto) haindal finestrino due gatti”. È il racconto fatto giovedì sera da un utente sul gruppo Facebook «Sei dellase». Un post che, come prevedibile, ha suscitato un’infinità di reazioni. Dei due mici, uno nero e l’altro bianco e nero, purtroppo solo il secondo è sopravvissuto. "C’erano molte macchine – prosegue il racconto - e il gatto nero è stato subito investito ed è, nessuno si è fermato. Quando sono riuscito a fermarmi ho raccolto il gatto bianco e nero e l’ho portato in una clinica veterinaria”. Il post prosegue con i dettagli sul micio e su some fare ad adottarlo, cosa che è poi avvenuta.