Napoli | esigenza sicurezza 142 nuovi Carabinieri anche in provincia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) 142. Il comandatele, Generale Enrico Scandone: “Vogliamo aumentare la” 142sono entrati in servizio nella città partenopea e nella sua: 85 saranno integrati in via definitiva, 62 quelli che arricchiranno i reparti durante la stagione estiva. Un’iniziativa per fare fronte alle crescenti esigenze didei cittadini e al boom turistico che ha travolto la città. Le nuove leve saranno dislocate strategicamente nei punti nevralgici del capoluogo e nelle località turistiche della, assicurando una presenza costante e una risposta ancor più tempestiva alle istanze dei cittadini. Una risorsa preziosa non solo per la gestione dellaquotidiana, maper la prevenzione di fenomeni criminali.