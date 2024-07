Inter chi è il vero obiettivo per la difesa? Inzaghi dissemina indizi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nel giorno della presentazione della nuova stagione dell’arriva qualche risposta in più anche sul mercato. Dalle parole di Simoneemergono dettagli sull’. RISPOSTE – La sede di Viale della Liberazione oggi pomeriggio è stata il palcoscenico della prima conferenza stampa di stagione dell’. Al tavolo, di fronte ai giornalisti, si sono seduti quelli che sono attualmente i due volti di maggior rappresentanza: Giuseppe Marotta e Simone. L’attesa per questo momento era certamente tanta, non solo per l’annuncio del rinnovo di contratto del tecnico, ma anche per il bisogno di trovare una risposta ad alcune incognite di mercato. Ovviamente, né il presidente né l’allenatore dell’si sono sbilanciati eccessivamente sull’argomento, nonostante i numerosi inviti da parte della stampa presente.