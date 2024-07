Incidente tra scooter a Montesarchio | morti due 17enni un ferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTragico epilogo per uno scontro tra due. Un giovane di 17 anni ha perso la vita, altri due sono rimasti feriti: uno è stato ricoverato in prognosi riservata presso l’Ospedale San Pio di Benevento, mentre l’altro al Fatebenefratelli del capoluogo. Mancavano dieci minuti all’una del mattino quando, per cause da accertare, in via Matilde Serao del popoloso centro caudino, venivano a collisione due: un Piaggio Liberty 125 ed uno Honda SH 125. L’impatto, particolarmente violento, è stato fatale per un ragazzo del 2007 che era il passeggero del primo mezzo a due ruote. Il conducente del Piaggio, anch’egli 17enne, ha riportato a causa dell’impatto gravi ferite tanto da essere trasportato in codice rosso dal personale del 118.