Inchiesta nuotatori cinesi | gli Stati Uniti rischiano di non poter più ospitare eventi sportivi

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’sui 23aperta dalle forze dell’ordine americane, potrebbe impedire aglidifuturi. Questo è quanto è stato affermato venerdì dall’Associazione delle federazioni olimpiche estive internazionali (ASOIF). La World Aquatics ha confermato, la scorsa settimana, che il direttore esecutivo Brent Nowicki è stato citato in giudizio dal governo degliper testimoniare nell’ambito dell’indagine. I risultati dell’indagine, pubblicato martedì, hanno evidenziato il lavoro corretto svolto dall’Agenzia mondiale antidoping durante il caso. L’ASOIF ha dunque affermato tramite una nota ufficiale: “L’Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive è molto preoccupata per il fatto che alla dirigenza di una delle sue Federazioni Internazionali affiliate (World Aquatics) sia stato ordinato di testimoniare in un’indagine federale degli