Fragagnano la Pro Loco presenta Omaggio a Giorgio Gaber

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’ambito della rassegna Non soloSettembre fragagnanese 2024, organizzata dal Comune die dalla locale Pro, lunedì 15 luglio, alle ore 20. 30, nel piazzale adiacente all’aula consiliare, in Viale Virgilio, si terrà uno spettacolo teatrale per rendereall’indimenticabile, a 21 anni dalla sua scomparsa. Artista poliedrico che, nelle vesti di cantautore, drammaturgo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale ha saputo esprimere unicità e originalità rare nel panorama nazionale.Lo spettacolo, ironico e riflessivo, sarà a cura di Antonio Fanelli, regista ed interprete de” Il signor G ed io”. Tra parole e musica senza tempo, lo spettacolo racconta e canta la natura umana con ironia dissacrante, attraverso gli occhi del ” sig.