Dramma Sinner cambia la classifica | ribaltone in atto

(Di venerdì 12 luglio 2024), non nell’immediato ma il rischio di perdere il numero uno al Mondo c’è. Ecco lo scenario, ilè già partito L’eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon è stata una vera e propria mazzata. Non tanto, forse, per, che ha capito di non poter dare di più nel torneo londinese, tanto per i suoi tifosi che sognavano di rivederlo vincente in uno Slam dopo quello di inizio anno in Australia. Così, purtroppo, non sarà.(Lapresse) – Ilveggente.itIl numero uno al mondo, che ha deciso pure di non giocare il torneo 250 in preparazione alle Olimpiadi sotto consiglio medico, rischia – non nell’immediato, mettiamolo subito in chiaro – di perdere anche il primo posto dopo il torneo di Parigi a cinque cerchi dellaATP.