Come guardare le amichevoli del Napoli in pay per view | tutti i prezzi e le informazioni

(Di venerdì 12 luglio 2024)ledele leper vedere in pay perle partite del prestagione fra Dimaro e Castel di Sangro. Ieri è iniziato ufficialmente il prestagione delcon l’arrivo degli azzurri in ritiro a Dimaro. Tanto entusiasmo intorno alla squadra: un’accoglienza speciale , ovviamente, è stata riservata soprattutto al nuovo allenatore Antonio Conte. Tanti però anche i tifosi curiosi di poter vedere leazzurre da casa. Il, così, in questi minuti ha pubblicato tutte leutili a vedere le partite in pay pertutte le partite, con una serie di novità molto interessanti.ledelIn primis, è concessa ai supporters la possibilità di vedere le partite in streaming da qualsiasi dispositivo mobile (pc, tablet, smartphone), attraverso la piattaforma OneFootball, acquistando la singola partita oppure acquistando ilSummer Pass al costo di 14,99, il quale consente la visione di tutte e 4 le gare a pagamento.