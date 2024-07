Casi di peste umana negli Stati Uniti | come si trasmette la malattia e quali sono i sintomi più comuni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Segnalato, un nuovo caso dinella popolazione. Acarlo, in una nota, è stato il Dipartimento di Salute Pubblica e Ambiente di Pueblo, in Colorado. Al momento non è ancora chiaro di quale tipologia disi tratti, ma potrebbe trattarsi di un caso dibubbonica. L’infezione è stata inizialmente segnalata nella giornata di venerdì e le condizioni della personain miglioramento. Poiché laè endemica a livello locale, è difficile individuare la fonte dell’infezione, conferma il Dipartimento. Ancora impegnate nelle ricerche preliminari, intanto, le autorità diramano le linee guida per difendersi e prevenire il diffondersi della. Il batterio della(Yersinia pestis) è solitamente trasmesso dalle pulci e dai roditori selvatici.