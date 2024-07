Biden assicura che non si ritirerà ma la sua corsa è al capolinea

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Davanti al crescente pressing di quanti gli chiedono un passo indietro, Joenon molla e durante la conferenza stampa di chiusura del vertice Natoche nulla fermerà la suaal bis alla Casa Bianca. Il leader americano, nel suo primo incontro con i giornalisti dopo la disastrosa performance nel dibattito TV che lo ha visto opposto al suo sfidante Donald Trump, è apparso più determinato e tonico, ma neanche questa volta è riuscito ad evitare qualche scivolone. Come quando, dal palco per l’anniversario della Nato, per presentare Volodymyr Zelensky, si è lasciato andare a un grossolano strafalcione: “Ecco a voi Putin!”. Un lapsus che lo stesso presidente, con un sorriso di circostanza, ha corretto poco dopo ma che, inevitabilmente, ha fatto scalpore.