Viaggiare senza passaporto ecco le mete esotiche e le isole caraibiche dove non serve

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – Ottenere o rinnovare ilpuò essere particolarmente complicato in Italia,i tempi d’attesa per il documento possono allungarsi fino a tre mesi in grandi città come Milano e Cagliari. Ma la buona notizia è che sono molte leche gli italiani possono raggiungeree, in alcuni casi,uscire formalmente dal territorio dell’Ue. Dal Nord Africa, ai Caraibi, all’Oceano Indiano,tutte le destinazioni che si possono raggiungere portando con sé soltanto la carta d’identità. Vamos-Vacanze.it, tour operator specializzato in crociere per single, ha stilato un elenco diin cui, per, basta la carta d’identità. L’idea, spiegano gli operatori turistici, nasce proprio dalle difficoltà legate alle “lungaggini per il rinnovo” delche molti lamentano.