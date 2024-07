Vasco Brondi ritorno a casa | Le mie canzoni come talismani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tutti i concerti sono importanti. Ma alcuni sono più importanti di altri. Soprattutto se ti riportano aaccade astasera alle 20.40 sul palco di Piazza Ariostea al Ferrara Summer Fest, in ottima compagnia: alle 19 i Gaznevada e poi seguiranno, alle 22, i CCCP in una delle tappe del tour In Fedeltà la Linea c’è. Una notte di fuochi "che bruciano, tormentano, ma possono pure illuminare" ammette lui parlando dello spettacolo in replica pure a Frontone (Pesaro-Urbino) il 24 luglio a Risorgimarche e a Cesena il 12 agosto. Insomma,usateper affrontare travagli di ogni tipo,ricorda pure il titolo del mio disco dal vivo quattro anni fa". L’ultima fatica Un segno di vita è, infatti, un album magmatico che, giura, prosegue la sua marcia di avvicinamento "al nucleo della terra".