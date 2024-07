Tra poco gioca Jasmine Paolini la prima italiana in semifinale a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024)è latennistanella storia are le semifinali di, cosa che avverrà oggi alle 14.30 contro la croata Donna Vekic, anche lei alladi questo Slam. La numero 7 del ranking WTA contro la numero 37 si affrontano per conquistare un posto nella finale che sisabato contro la vincente tra Elena Rybakina e Barbora Krejcikova. Dove vedere-Vekic oggi (e subito) ain streaming Chi non ha la fortuna di essere a Londra oggi può vedere la partitissima-Vekic a partire dalle 14.30 sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se ancora non sei abbonato, puoi abbonarti subito all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. E poi scegliere se iniziare la visione su smartphone, tablet o smart tv.