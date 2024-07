Toscana allarme sul mare della Maremma | Ambiente in costante degrado

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un’estate tutt’altro che promettente per il. O meglio, per quellomma. La Costa d’Argento, nellamma grossetana, sarebbe infatti in pericolo a causa di un forte inquinamento delle acque. L’Associazione difesa di Ansedonia e 364 cittadini firmatari hanno inviato un esposto alla procura di Grosseto, al presidenteRegione, Eugenio Giani, al sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ai carabinieri e all’Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. In base all’esposto, riportato dall’agenzia di stampa Agi, la Costa d’Argento è “unine continuo“, perciò si chiede alle autorità competenti di adottare tempestivamente “ogni iniziativa di legge” utile a evitare “danni irreparabili ad una delle perle ambientali e paesaggistichecosta“.