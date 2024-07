Taylor Swift a Milano fan accampate fuori San Siro già due notti prima del concerto | Pronte a tutto per stare sottopalco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Né il caldo assassino, né il tormento delle zanzare e neppure l’attesa estenuante le hanno scoraggiate dal loro progetto. “Sono anni che attendiamo questo momento e vogliamo godercelo il più possibile. Sono passati 13 anni dall’ultima volta cheha tenuto unin Italia ma allora noi eravamo bambine di 10 anni. È lavolta che la vedremo dal vivo e siamo disposte a” spiega Valeria Toscano che, con le sodali Carola Sudano e Carlotta Sofia – in comune l’età (23 anni), l’origine (Catania) e l’impegno in università, pur in città diverse – si sono presentatedel Meazza duedellatappa italiana dell’Eras Tour. Una follia, ma non per delleie doc come loro. E comunque non a spese dell’igiene personale.