Stadi di Toscana un viaggio nella storia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 – Un affascinante, nel calcio e non solo. Le notizie, le curiosità, i momenti salienti e più o meno gloriosi in una bellissima carrellata proposta da Sandro Solinas nel suo libro “di-Ladel calcio toscano attraverso i suoi templi”. Nel raccontare con dovizia di particolari ladegli, da quelli più celebri come l’Arena Garibaldi della Pisa in cui l’autore stesso è nato (anche se poi è cresciuto a Roma) a quelli meno noti come Portoferraio o Lamporecchio, Solinas ci porta in giro per la Toscnaa tra foto d’epoca, dati e aneddoti interessanti. Una presentazione del libro si terrà giovedì 18 luglio alle 18 al circolo Mcl di Montevarchi in via Roma 74, incontro organizzato dall’Associazione Memoria Rossoblù Aquila Montevarchi.