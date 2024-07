Spariscono i pacchi del corriere | smartphone bigiotteria profumi Due arresti | in casa un tesoretto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 11 luglio 2024 –, oggetti elettronici,. Tutto neiche affollano un centro di smistamento di un notoin via Castronella, a Campi Bisenzio, centro dal quale però spesso queisparivano. A indagare sulla merce sparita è stata la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di polizia di Sesto Fiorentino, che mercoledì mattina ha arrestato due albanesi di 45 e 46 anni accusati di appropriazione indebita in concorso. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, nella notte tra martedì e mercoledì uno dei due indagati, il 45enne, ha sottratto almeno tre spedizioni destinate a qualche ignaro cliente,portati via dal reparto “buste” dello stabile, poi nascosti all’interno della propria auto.