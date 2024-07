Sfiora una pericolosa pianta di Panace Gigante 13enne finisce in ospedale con gravi ustioni | È stato assolutamente orribile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un’estate che doveva essere all’insegna del divertimento si è trasformata in un incubo per Michael Taylor, un ragazzo di 13 anni di Lemington, nel Regno Unito. Michael ha trascorso quattro notti indopo essere entrato in contatto con il, lapiùdella Gran Bretagna. Ora dovrà evitare il sole per un intero anno. Tutto è iniziato con una semplice eruzione cutanea sulla gamba, che si è rapidamente trasformata in dolorose vesciche. Ignari della causa, Michael e sua madre Fiona Scott hanno inizialmente sottovalutato la situazione. Ma le vesciche hanno continuato a formarsi, costringendoli a rivolgersi al pronto soccorso. Michael èricoverato al Royal Victoria Infirmary di Newcastle, dove ha ricevuto cure intensive per lecausate dalla linfa tossica del