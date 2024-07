Roma tentato omicidio a colpi di arma da fuoco | 44enne ritracciato a Bari

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Era ricercato per, per aver ferito con un’daalle gambe e al torace un uomo con il quale aveva avuto un’accesa discussione per questioni economiche. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di, coordinati dalla locale Procura della Repubblica capitolina, nella mattinata di oggi, giovedì 11 luglio, a sottoporre un cittadino albanese di 44 anni ai domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura restrittiva a suo carico, poiché gravemente indiziato del reato di. Ferisce adidaun uomo, rintracciato a– foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comL’uomo è stato intercettato, nella serata di ieri, da personale della Polizia di Frontiera Marittima ed Area di, che ha proceduto al suo controllo, verificando che lo stesso era destinatario di rintraccio per la suddetta misura, che gli è stata poi notificata in loco.