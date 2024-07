Proteggere il fianco Sud | allarme di Giorgia Meloni a Washington Italia nel mirino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'incassa un primo risultato al vertice Nato di: la menzione, nel documento finale, della nomina di un Rappresentante Speciale per ilSud dell'alleanza, come era stato richiesto dal governo guidato da. Durante i lavori del Consiglio Nordatlantico, il premier ha rimarcato che "se noi siamo in prima linea a difesa degli alleati orientali, non possiamo essere lasciati soli nella difesa del fronte Sud dell'alleanza". "È ugualmente fondamentale nel contesto della minaccia ibrida e globale che affrontiamo", ha sottolineato la premier, definendo "gli impegni che verranno assunti oggi, a partire dalla designazione di un Rappresentante Speciale per il Sud" come una buona notizia e un punto di partenza". Sulla stessa linea il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha ricordato quanto la nomina del Rappresentante fosse "una priorità per l'".