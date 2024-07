Ombrelloni da spiaggia e da giardino la guida all’acquisto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) D’estate, in qualunque contesto all’aperto – terrazze, giardini residenziali, piscine private e pubbliche, stabilimenti balneari e resort di lusso – glioffrono un gradevole riparo nelle ore più calde della giornata e ogni volta che se ne sente il bisogno. Quando si sceglie un complemento di questo tipo per il mare o per ilci sono diversi fattori da considerare. DaDi solito la struttura deglida mare è realizzata in alluminio, resistente, ma anche leggero, dunque facile da trasportare. L'acciaio offre maggiore stabilità rispetto all'alluminio, il che impedisce alla copertura dell'ombrellone di piegarsi o danneggiarsi durante raffiche di vento più forti, sebbene sia più pesante. Per la copertura dell’ombrellone dadi solito si usano materiali moderni polistrato come il poliestere, utile a bloccare i raggi solari più aggressivi e resistente alle condizioni atmosferiche e impermeabile, affinché il complemento d’arredo resti asciutto a contatto con l’acqua e per improvvise piogge o temporali estivi.