Napoli i convocati di Conte per il ritiro di Dimaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilha ufficializzato sul proprio sito ufficiale l’elenco deiper ildiche partirà oggi. Tra ifigurano anche Victor Osimhen e i nuovi acquisti Leonardo Spinazzola e Rafa Marín. Assenti invece i giocatori impegnati nell’Europeo, come Giovanni Di Lorenzo, Michael Folorunsho, Stanislav Lobotka e Khvicha Kvaratskhelia Antonio, allenatore del, ha diramato la lista dei 28per ildi. Out Giacomo Raspadori, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Michael Folorunsho, Mathias Olivera, Khvicha Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka, attualmente in vacanza. Presenti i due nuovi acquisti Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Ecco la lista completa:– PORTIERI Elia CAPRILE Nikita CONTINI Claudio TURI Andrea SORRENTINO DIFENSORI Bernardo De Souza NATAN Juan JESUS Amir RRAHMANI Rafa MARIN Leo OSTIGARD Luigi D’AVINO Silva Duarte Mario RUI Pasquale MAZZOCCHI Leonardo SPINAZZOLA CENTROCAMPISTI Andrè-Frank Zambo ANGUISSA Gianluca GAETANO Jens CAJUSTE Matija POPOVIC Alessio ZERBIN Jesper LINDSTROM Lorenzo RUSSO Francesco MEZZONI Gennaro IACCARINO ATTACCANTI Cyril NGONGE Giovanni SIMEONE Walid CHEDDIRA Giuseppe AMBROSINO Matteo POLITANO Victor OSIMHEN ? Idi #24? #ProudToBe#AmmaFaticà pic.