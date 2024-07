Morgan non fa dietrofront e attacca | Oggi piacciono i mostri se il mostro fossi io vi piacerei Bestie violente e boia stiano dalla parte dei mafiosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) BanditoRai,(ormai ex) casa discografica Warner Music Italia e dal prossimo Festival Porto Rubino. Nel giro di ventiquattrore la carriera diha subito uno stop brusco. Non a caso. Il cantautore è attualmente sotto processo a Lecco per presunti atti persecutori nei confronti della cantautrice Angelica Schiatti, attuale compagna del cantautore Calcutta che le è stato al fianco in ogni momento. Selvaggia Lucarelli ha pubblicato alcuni messaggi violentissimi diverso l’ex fidanzata e soprattutto il modus operandi violento di stalking e diffamazione. Si attendevano le sue parole. Puntualmente sono arrivate nella note, il momento della giornata che il cantante preferisce per esprimere il suoi pensieri. Alle due di notte arriva un post su Instagram con i commenti, ovviamente chiusi per evitare gli insulti: “e misantropi untori edi starfuckers e