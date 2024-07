LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | plotone ancora integro a 80 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

12.44 Si ritira Séverine Eraud (Cofidis Women Team), la quale si aggiunge a Rosita Reijnhout (Team Visma Lease a Bike). 12.42 La classifica virtuale della maglia azzurra dopo il GPM di Morello. 1 – EMOND Clara 31 2 2 – FISHER-BLACK Niamh 15 – 3 ?2 GHEKIERE Justine 14 7 4 ?1 MAGALHÃES Ana Vitória 13 – 5 ?1 KOPECKY Lotte 7 – 6 ?2 CHABBEY Elise 4 1 7 new W?ODARCZYK Dominika 4 48 ?2 PALADIN Soraya 4 –9 ?2 CIPRIANI Carmela 4 –10 ?1 LONGO BORGHINI Elisa 2 – 12.39 Gruppo che sta già affrontando un lungo tratto in falsopiano. Qui potrebbe formarsi una fuga interessante. 12.38 80 km al traguardo. 12.37 L'azzurra non tiene il passo delprincipale che la va a recuperare.