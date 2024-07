Le tre priorità del G7 Salute secondo Schillaci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) È in corso presso il Palazzo Ducale di Genova l’evento su “Invecchiamento attivo attraverso la prevenzione lungo tutto il corso della vita e l’innovazione”, promosso dal ministero della, nell’ambito dei lavori preparatori della ministeriale del G7che si svolgerà a ottobre ad Ancona. Al centro del dibattito, il ruolo della prevenzione lungo tutto l’arco della vita e le applicazioni biomediche, digitali, dell’IA e della robotica per l’innovazione nella sanità. “Sono tre leche ci siamo dati per il G7 della– ha esordito il ministro dellaOrazioin apertura dell’evento – il rafforzamento dell’architettura sanitaria globale, l’antimicrobico resistenza in un’ottica one health e la prevenzione lungo tutto il corso della vita legata all’invecchiamento attivo”.