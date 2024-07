Il Comune di Grosseto rinnova il suo gonfalone

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Cambia ildeldi. Quello nuovo è ricamato su tessuto lucido rosso ed entra in servizio in sostituzione del vecchio drappo che per tanti anni ha rappresentato l’amministrazione nelle cerimonie istituzionali e che ormai ha iniziato a mostrare i segni del tempo. Questa mattina (11 luglio) il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti hanno consegnato il nuovoal comandante Alessio Pasquini che lo custodirà all’interno del comando. “Il– commentano Vivarelli Colonna e Turbanti – è il simbolo più importante dell’amministrazione, perché rappresenta la storia e l’identità della nostra città. Raffigura, infatti, lo stemma delcon il nostro grifone ed è sempre accompagnato dagli agenti della municipale, che ringraziamo per l’impegno che mettono nelle loro attività ogni giorno.