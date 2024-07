Fedez pubblica una frecciatona a Chiara Ferragni ma poi cancella il post | ecco cosa aveva scritto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Momenti non facili quelli che sta attraversandoin questo periodo. Proprio pochi istanti fa la comunicazione di un ennesimo ricovero di urgenza in ospedale. A condividere gli scatti che lo ritraevano disteso nel letto di ospedale è stato il diretto interessato che con alcuni messaggi social ha spiegato anche le motivazioni: un’emorragia interna. Ma se da una parte lo stessoha voluto ringraziare i medici del Policlinico di Milano che si sono accorti subito, intervenendo nell’immediato sul problema. Dall’altra ha anche condiviso un messaggio che ha iniziato a far mormorare il web: Ed è in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle. Questo il messaggio cheha condiviso per ultimo sui social, dopo aver spiegato le motivazioni del suo ricovero.