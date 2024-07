EUROPEI UNIVERSITARI Mazzon della Cbf in Ungheria con il Cus Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La centrale Alessia, uno dei punti fermiCbf Balducci nel campionato di A2 femminile, vestirà in questi giorni la maglia del Cusper glidi volley (Eusa) in programma a Debrecen-Miskolc in. Alessiasi confronterà con gli atenei del continente per provare a riconquistare il titolo di campionessa europea vinto un anno fa in Portogallo, sempre con il Cus. Nella fase a gironi le bolognesi, formazione dove giocano altre atlete impegnate nei campionati di Serie A italiani, sono inserite nel raggruppamento B e affronteranno fino a domani le slovene dell’ateneo di Lubiana, le olandesi di Twente e le francesi di Rennes. Le prime due classificate dei quattro gironi si sfideranno poi nei quarti, poi si disputeranno le semifinali e le finali previste il 16 luglio.