Da scervellati a cervelloni La prima generazione digitale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono hippy, figli dei fiori, punk, surfisti, fricchettoni, spesso appassionati delle filosofie new age e dei trip psichedelici. Artisti e nerd, chi più estroso, chi più secchione. Ma tutti, immancabilmente, smanettoni: continuamente alle prese con fili elettrici e saldatori, motori, chitarre, tastiere e amplificatori. Amore libero, droghe e Il Tao della fisica, come s’intitola uno dei testi di riferimento dell’epoca. È la gioventù, specialmente americana, degli anni Sessanta e Settanta. Chi l’avrebbe detto che tra questi studenti squattrinati e alternativi dell’Università di Berkeley sarebbe nato il Fundamental Fysiks Group, cui si deve uno scatto fondamentale della ricerca sul ’quantum entaglement’, la correlazione quantistica, grazie alla dimostrazione del teorema di Bell (il fisico nord-irlandese John Starat Bell)? La materia è ostica, e chi fosse interessato può approfondirla in proprio.